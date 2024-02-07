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Інфантіно: Був радий знову зустрітися з Андрієм Шевченком

Інфантіно прокоментував зустріч із Шевченком
Вчора 22:17 233 0
Інфантіно: Був радий знову зустрітися з Андрієм Шевченком
Фото: Getty Images
#ФІФА, #Інфантіно, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно зустрівся з президентом УАФ Андрієм Шевченком під час засідання виконавчого комітету УЄФА.

Про це Інфантіно написав у інстаграмі.

"Був радий знову зустрітися з Андрієм Шевченком - цього разу після обрання його президентом УАФ. Як гравець, Шевченко надихнув націю. Як президент УАФ, я переконаний, він зробить те саме.

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Під час важкого періоду український футбол зберіг динаміку, що вражає. Завдяки своїй енергії президент Шевченко надасть у своїй країні додатковий імпульс прекрасній грі, а ми тут, щоб підтримати їхній постійний ріст на полі та поза ним", - написав Інфантіно.

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Допис, поширений Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

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