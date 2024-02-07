Інфантіно: Був радий знову зустрітися з Андрієм Шевченком

Джерело - Чемпіон.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно зустрівся з президентом УАФ Андрієм Шевченком під час засідання виконавчого комітету УЄФА.
Про це Інфантіно написав у інстаграмі.
"Був радий знову зустрітися з Андрієм Шевченком - цього разу після обрання його президентом УАФ. Як гравець, Шевченко надихнув націю. Як президент УАФ, я переконаний, він зробить те саме.
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Під час важкого періоду український футбол зберіг динаміку, що вражає. Завдяки своїй енергії президент Шевченко надасть у своїй країні додатковий імпульс прекрасній грі, а ми тут, щоб підтримати їхній постійний ріст на полі та поза ним", - написав Інфантіно.
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