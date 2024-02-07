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Шевченко: Сьогодні працюємо в Парижі на конгресі УЄФА

Сьогодні 16:52 257 0
Шевченко: Сьогодні працюємо в Парижі на конгресі УЄФА

Президент УАФ Андрій Шевченко провів зустрічі з делегаціями Німеччини та Італії на конгресі УЄФА.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні працюємо в Парижі на конгресі УЄФА, який збирає представників усіх європейських футбольних асоціацій. Провели зустрічі з делегаціями Німеччини та Італії. Обговорили ⁠⁠можливість вивчення досвіду з підготовки та навчання тренерів та організації літніх футбольних таборів для українських дітей.

Окремо з німецькими колегами обговорили заявку Німеччини, Бельгії та Нідерландів на проведення Жіночого Чемпіонату світу-2027 та організації благодійних заходів. Сьогодні заплановано ще декілька зустрічей, про які напишу окремо", - написав Шевченко.

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