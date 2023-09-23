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Атлетіко може запросити колишнього спортдиректора Барселони

Мадридці зацікавлені в запрошенні Матеу Алемані
Сьогодні 15:35 188 0
Атлетіко може запросити колишнього спортдиректора Барселони
#Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Матеу Алемані

Джерело - Relevo.

Колишній спортивний директор Барселони Матеу Алемані може отримати роботу в Атлетіко.

Про це повідомляє Relevo.

Мадридці зацікавлені в його запрошенні та серйозно розглядають такий варіант. Алемані має хороші стосунки з гендиректором Атлетік" Мігелем Анхелем Хілем.

Матеу можуть запросити на посаду, яка буде проміжною між Хілем та спортдиректором Андре Бертою. Цього літа Алемані залишив Барселону.

Нагадаємо, Коке та Депай повернулися в загальну групу Атлетіко напередодні матчу Реалом.

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