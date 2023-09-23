Атлетіко може запросити колишнього спортдиректора Барселони

Джерело - Relevo.
Колишній спортивний директор Барселони Матеу Алемані може отримати роботу в Атлетіко.
Про це повідомляє Relevo.
Мадридці зацікавлені в його запрошенні та серйозно розглядають такий варіант. Алемані має хороші стосунки з гендиректором Атлетік" Мігелем Анхелем Хілем.
Матеу можуть запросити на посаду, яка буде проміжною між Хілем та спортдиректором Андре Бертою. Цього літа Алемані залишив Барселону.
Нагадаємо, Коке та Депай повернулися в загальну групу Атлетіко напередодні матчу Реалом.
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