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Коке та Депай повернулися в загальну групу Атлетіко напередодні матчу Реалом

Сьогодні 10:51 175 0
Коке та Депай повернулися в загальну групу Атлетіко напередодні матчу Реалом
Фото: Getty Images

Два лідери мадридського Атлетіко відновили тренування в загальній групі.

Про це повідомляє Marca.

Капітан команди Коке, який цього сезону провів лише 7 хвилин на полі, вже провів 2 заняття після м’язових проблем. Нападник Мемфіс Депай, який не грав з 28 серпня, теж відновився після пошкодження.

Центрхави Родріго де Поль та Пабло Барріос продовжують відновлення. Опорник Аксель Вітцель мав пошкодження в матчі з Лаціо, але, схоже, готовий знову грати.

Матч Атлетіко - Реал відбудеться 24 вересня.

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