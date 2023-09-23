Коке та Депай повернулися в загальну групу Атлетіко напередодні матчу Реалом

Два лідери мадридського Атлетіко відновили тренування в загальній групі.
Про це повідомляє Marca.
Капітан команди Коке, який цього сезону провів лише 7 хвилин на полі, вже провів 2 заняття після м’язових проблем. Нападник Мемфіс Депай, який не грав з 28 серпня, теж відновився після пошкодження.
Центрхави Родріго де Поль та Пабло Барріос продовжують відновлення. Опорник Аксель Вітцель мав пошкодження в матчі з Лаціо, але, схоже, готовий знову грати.
Матч Атлетіко - Реал відбудеться 24 вересня.
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