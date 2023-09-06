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Президент Агробізнеса пояснив конфлікт із Павелко

Олег Собуцький прокоментував стосунки із президентом УАФ
Сьогодні 13:52 179 0
Президент Агробізнеса пояснив конфлікт із Павелко
#Андрій Павелко, #Олег Собуцький, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - tribuna.com.

Власник і почесний президент клубу Першої ліги Агробізнес Олег Собуцький назвав причини конфлікту із президентом УАФ Андрієм Павелком.

Про це розповів сам функціонер інтерв'ю Трибуна.

"Завод штучних полів – це перше питання. Друге питання: чому пишуть, що на матчі збірної України продають 7-8 тисяч квитків, а на стадіонах, де грає національна команда, аншлаг. Треба це питання підіймати, бо всі мовчать.

Наприклад, збірна грає у Львові чи Києві. На Олімпійському 70 тисяч місць, на Арені Львів завжди аншлаг – це понад 34 тисячі глядачів. А в документах пишуть, що продали десь 7 тисяч квитків. Візьміть будь-який фінансовий звіт. Я піднімав ці питання, через що вони так вчинили зі мною. І таких моментів дуже багато.

Важливо: УАФ підробила підпис Колліни на важливому документі

А найголовніше – я і ще двоє людей не підписали рішення виконкому про передачу заводу з виробництва штучної трави. Ми не могли погодитись, що оренда заводу вартістю 269,5 мільйонів гривень, коштує 6 тисяч на рік. Хоча були люди, які хотіли платити за цей завод 50% з прибутку, що завод заробляє за рік.

Були питання, що я не призначив Анатолія Дем’яненка головним тренером національної збірної серед ветеранів, бо тоді цю посаду займав Володимир Федорович Лозинський. Дем’яненко тренував словацьку Нітру. Після того, як він приїхав, Павелко каже: "Постав його назад головним тренером". Я сказав, що не можу, бо Володимир Федорович є головним тренером.

Лозинський мав серйозні проблеми зі здоров’ям, але все одно завжди був з командою, навіть на виїзних матчах. Я не міг його зняти. Ми б йому ще більше підірвали здоров’я цим рішенням. Натомість ми як могли, так його підтримували і лікували.

Через все це і виникли конфлікти з Павелком", – розповів Олег Собуцький.

Раніше Апеляційний суд залишив Павелка відстороненим від посади президента УАФ.

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