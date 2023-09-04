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Апеляційний суд залишив Павелка відстороненим від посади президента УАФ

Судом була відхилена апеляційна скарга адвокатів Павелка
Сьогодні 21:19 163 0
Апеляційний суд залишив Павелка відстороненим від посади президента УАФ
#Андрій Павелко

Джерело - Football Hub.

Сьогодні, 4 вересня, суддівська колегія Львова розглянула дві апеляції Андрія Павелка.

Про це повідомляє Football Hub.

Судом була відхилена апеляційна скарга адвокатів Павелка та залишено у силі рішення про його відсторонення від посади президента УАФ.

  Адвокати УАФ: Чергове незаконне рішення суду щодо Павелка

Також суд відхилив і другу апеляцію сторони підозрюваного. Представники Павелка подали скаргу на рішення Шевченківського районного суду міста Львова щодо продовження його утримання під вартою до 9 жовтня цього року у вигляді запобіжного заходу.

Зазначається, що протягом процесу суд звернув увагу на документи, за якими начебто були сплачені кошти колишньому куратору системи суддівства в професіональному футболу України П'єрлуїджі Колліні.

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