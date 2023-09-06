УАФ підробила підпис Колліни на важливому документі

У корупційних скандалах навколо УАФ з'явилися нові подробиці.

З'явились нові деталі щодо корупційних скандалів в УАФ.

Про це повідомляє FootballHub.

Під час засідання справи про продовження запобіжного заходу генсеку УАФ Юрію Запісоцькому прокурор надав документи, за якими начебто були сплачені кошти колишньому куратору системи суддівства в професіональному футболі України П’єрулуїджі Колліні. Є всі ознаки того, що на паперах фігурував фальшивий підпис іменитого італійця.

Влітку 2015 року між тоді ще ФФУ і Колліною були підписані два документи. Перший – 18 червня про продовження контракту. Втім, 1 липня року була підписана додаткова угода, за якою Колліні збільшили зарплатню на 678 тисяч євро. Тут найцікавіше – підписи П'єрлуїджі на двох документах абсолютно різні.

На засіданні цей факт підтвердив і Володимир Генінсон, який начебто підписував документ з боку ФФУ. Колишній виконавчий директор організації сьогодні заявив, що він ніколи його не підписував, і додав, що часто бачив підписи Колліни. Генінсон може підтвердити, що в документі від 1 липня 2015-го року не підпис італійця.

Слідство дійшло висновку, що даними діями створено видимість факту заборгованості УАФ перед італійським суддею. Водночас, сторона захисту так і не надала актів приймання-передачі наданих послуг, за які заплатили П'єрлуїджі Колліні.

За підсумками засідання слідчий суддя задовольнила клопотання прокурора і продовжила запобіжний захід Запісоцькому на 60 діб, до 3 листопада включно.

Раніше Апеляційний суд залишив Павелка відстороненим від посади президента УАФ.