Безсмертний пояснив розгром від СК Дніпро-1

Джерело - lvivfc.com.
Львів програв матч Дніпру-1 через власні помилки.
Про це розповів головний тренер львівського клубу Анатолій Безсмертний.
"Результат нас не влаштовує, але ми грали проти дуже серйозного суперника, який претендує на золоті нагороди. При цьому у нас були свої шанси, ми програли гру через власні помилки.
У нас не було явної переваги, але ми намагалися грати у футбол. Десь вийшло, десь не вийшло. Повторюсь, що допустили дуже багато дитячих помилок.
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Останнє місце? Так, на гравців це тисне, гнітить. Хлопці не можуть розкрити всі свої ігрові якості, проявити себе. Але ми намагаємося з цим боротися", – сказав Безсмертний.
Раніше Дніпро-1 розібрався з ФК Львів, Олександрія в більшості зіграла внічию з Чорноморцем, а Колос розгромив Металіст 1925.