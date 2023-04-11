Безсмертний пояснив розгром від СК Дніпро-1

Львів програв матч Дніпру-1 через власні помилки.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Анатолій Безсмертний.

"Результат нас не влаштовує, але ми грали проти дуже серйозного суперника, який претендує на золоті нагороди. При цьому у нас були свої шанси, ми програли гру через власні помилки.

У нас не було явної переваги, але ми намагалися грати у футбол. Десь вийшло, десь не вийшло. Повторюсь, що допустили дуже багато дитячих помилок.

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Останнє місце? Так, на гравців це тисне, гнітить. Хлопці не можуть розкрити всі свої ігрові якості, проявити себе. Але ми намагаємося з цим боротися", – сказав Безсмертний.