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Безсмертний пояснив розгром від СК Дніпро-1

Анатолій Безсмертний прокоментував поразку СК Дніпро-1
Сьогодні 09:37 135 0
Безсмертний пояснив розгром від СК Дніпро-1
#ПФК Львів, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - lvivfc.com.

Львів програв матч Дніпру-1 через власні помилки.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Анатолій Безсмертний.

"Результат нас не влаштовує, але ми грали проти дуже серйозного суперника, який претендує на золоті нагороди. При цьому у нас були свої шанси, ми програли гру через власні помилки.

У нас не було явної переваги, але ми намагалися грати у футбол. Десь вийшло, десь не вийшло. Повторюсь, що допустили дуже багато дитячих помилок.

Актуально: СК Дніпро-1 - ФК Львів 5:2: огляд матчу

Останнє місце? Так, на гравців це тисне, гнітить. Хлопці не можуть розкрити всі свої ігрові якості, проявити себе. Але ми намагаємося з цим боротися", – сказав Безсмертний.

Раніше Дніпро-1 розібрався з ФК Львів, Олександрія в більшості зіграла внічию з Чорноморцем, а Колос розгромив Металіст 1925.

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