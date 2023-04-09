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Дніпро-1 розібрався з ФК Львів у 20 турі УПЛ

Господарі здобули впевнену перемогу
Сьогодні 14:56 308 0
Дніпро-1 розібрався з ФК Львів у 20 турі УПЛ
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 переграв ФК Львів у межах 20-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 5:2 на користь дніпрян.

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур, 9 квітня

СК Дніпро-1 - ФК Львів 5:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Гуцуляк, 2:0 - 41 Довбик, 3:0 - 44 Гуцуляк, 3:1 - 63 Богунов, 3:2 - 81 Мільченко, 4:2 - 84 Сарапій, 90+3 Довбик

Склади команд:

Дніпро-1: Рибак, Пасіч (Хайнер 54), Сарапій, Сваток, Каплієнко (Матарітта 54) - Бабенко, Рубчинський (Когут 69), Гуцуляк, Піхальонок (Танковський 84), Бланко (Танчик 84) - Довбик.

Запас: Валеф, Кінарейкін, Гомес, Федорів, Підлепенець, Кононов.

Львів: Рибка, Грисьо (Богунов 61), Дитятьєв, Габріель, Сасовський (Никитюк 73), Кузик, Антоніо (Алібеков 11), Мильченко, Бєляєв - Свржняк (Мишенко 61), Бугай (Есеола 61).

Запас: Юрчук, Ольховий, Михайлів, Гільєрме.

Жовті картки: Кузик 48, Мишенко 70

Раніше Шахтар розібрався з Металістом.

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