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Олександрія в більшості зіграла внічию з Чорноморцем у 20 турі УПЛ

Одесити грали в меншості увесь другий тайм
Сьогодні 15:13 204 0
Олександрія в більшості зіграла внічию з Чорноморцем у 20 турі УПЛ
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 квітня, Олександрія та Чорноморець не визначили сильнішого в матчі 20-го туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Одесити грали в меншості увесь другий тайм через вилучення Демченка.

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур, 9 квітня

Олександрія - Чорноморець 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Алефріенко, 1:1 - 69 Ковалець

Склади команд:

Олександрія: Шевченко, Цуріков, Логінов, Бабогло, Мірошніченко, Ковалець, Мустафаєв (Сігеєв 46), Михайленко (Рибалка 63), Третьяков, Кулаков (Кобзар, 64), Кожушко (Калітвінцев 46).

Запасні: Горох, Єрмаков, Савченко, Волошин, Шулянський, Скорко, Копина, Бондаренко.

Чорноморець: Непогодов, Брагару, Гучек, Салюк, Єрмаков, Демченко, Васильєв, Кузик (Юсов 78), Алефіренко, Хадіда (Політило 46), Бадібанга.

Запасні: Паст, Варакута, Гладкий, Білий, Задоя, Селін, Штогрін, Черткоєв, Войтіховський.

Жовті картки: Демченко 28, Демченко 45+2, Сігеєв 46, Калітвінцев 70, Алефіренко 84

Напередодні Дніпро-1 розібрався з ФК Львів.

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