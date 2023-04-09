СК Дніпро-1 - ФК Львів 5:2: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
СК Дніпро-1 переграв ФК Львів у межах 20-го туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
20 тур, 9 квітня
СК Дніпро-1 - ФК Львів 5:2 (3:0)
Голи: 1:0 - 7 Гуцуляк, 2:0 - 41 Довбик, 3:0 - 44 Гуцуляк, 3:1 - 63 Богунов, 3:2 - 81 Мільченко, 4:2 - 84 Сарапій, 90+3 Довбик
Дніпро-1: Рибак, Пасіч (Хайнер 54), Сарапій, Сваток, Каплієнко (Матарітта 54) - Бабенко, Рубчинський (Когут 69), Гуцуляк, Піхальонок (Танковський 84), Бланко (Танчик 84) - Довбик.
Запас: Валеф, Кінарейкін, Гомес, Федорів, Підлепенець, Кононов.
Львів: Рибка, Грисьо (Богунов 61), Дитятьєв, Габріель, Сасовський (Никитюк 73), Кузик, Антоніо (Алібеков 11), Мильченко, Бєляєв - Свржняк (Мишенко 61), Бугай (Есеола 61).
Запас: Юрчук, Ольховий, Михайлів, Гільєрме.
Жовті картки: Кузик 48, Мишенко 70
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