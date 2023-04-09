Колос розгромив Металіст 1925 у 20 турі УПЛ

Дубль оформив Павло Оріховський

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру УПЛ ковалівський Колос обіграв харківський Металіст 1925.

Матч завершився з рахунком 3:0. Дубль оформив Павло Оріховський, ще один гол забив Денис Безбородько.

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур, 9 квітня

Колос - Металіст 1925 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Оріховський, 2:0 - 35 Оріховський, 3:0 - 64 Безбородько

Колос: Волинець – Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Мілько, Богданов (Криворучко, 81), Мякушко (Болбат, 68), Оріховський (Смирний, 68), Ільїн (Велетень, 81), Лисенко (Безбородько, 53).

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус, Мартинюк, Бичек, Габелок, Кравченко, Ременюк (Абдуллаєв, 65), Чирук (Дмитренко, 65).

Попередження: Богданов (52), Ільїн (78), Криворучко (83).

Раніше Дніпро-1 розібрався з ФК Львів, а Олександрія в більшості зіграла внічию з Чорноморцем.