Ібрагімович може пропустити матч проти Азербайджану

Рішення про участь гравця ухвалить тренерський штаб

Джерело - Чемпіон.

Участь Златана Ібрагімовича у матчі з Азербайджаном під питанням.

Про це повідомила пресслужба збірної Швеції.

Шведський нападник не тренувався із національною командою через дискомфорт. 41-річний футболіст займався окремо від партнерів.

Рішення про участь Ібрагімовича у матчі з Азербайджаном ухвалить медичний штаб збірної.

Матч Швеція – Азербайджан відбудеться сьогодні, 27 березня, о 21:45 за київським часом.

Раніше Ібрагімович встановив рекорд відборів на чемпіонати Європи, ставши найстаршим учасником кваліфікаційних матчів.