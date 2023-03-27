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Ібрагімович може пропустити матч проти Азербайджану

Сьогодні 17:10 29 0
Рішення про участь гравця ухвалить тренерський штаб
Ібрагімович може пропустити матч проти Азербайджану
Фото - gettyimages
#Златан Ібрагімович

Джерело - Чемпіон.

Участь Златана Ібрагімовича у матчі з Азербайджаном під питанням.

Про це повідомила пресслужба збірної Швеції.

Шведський нападник не тренувався із національною командою через дискомфорт. 41-річний футболіст займався окремо від партнерів.

Рішення про участь Ібрагімовича у матчі з Азербайджаном ухвалить медичний штаб збірної.

Матч Швеція – Азербайджан відбудеться сьогодні, 27 березня, о 21:45 за київським часом.

Раніше Ібрагімович встановив рекорд відборів на чемпіонати Європи, ставши найстаршим учасником кваліфікаційних матчів.

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