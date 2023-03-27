Ібрагімович може пропустити матч проти Азербайджану

Джерело - Чемпіон.
Участь Златана Ібрагімовича у матчі з Азербайджаном під питанням.
Про це повідомила пресслужба збірної Швеції.
Шведський нападник не тренувався із національною командою через дискомфорт. 41-річний футболіст займався окремо від партнерів.
Рішення про участь Ібрагімовича у матчі з Азербайджаном ухвалить медичний штаб збірної.
Матч Швеція – Азербайджан відбудеться сьогодні, 27 березня, о 21:45 за київським часом.
Раніше Ібрагімович встановив рекорд відборів на чемпіонати Європи, ставши найстаршим учасником кваліфікаційних матчів.