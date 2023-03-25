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Ібрагімович став найстаршим гравцем в історії відборів чемпіонату Європи

Сьогодні 11:25 49 0
Ібрагімович став найстаршим гравцем в історії відборів чемпіонату Європи
Ібрагімович став найстаршим гравцем в історії відборів чемпіонату Європи
Фото - gettyimages
#Златан Ібрагімович

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Швеції Златан Ібрагімович у матчі проти Бельгії вийшов на останні 20 хвилин гри і встановив рекорд відборів на чемпіонати Європи.

Тепер Златан найстарший гравець в рамках цих змагань – 41 рік і 172 дні.

Попередній рекорд утримував Діно Дзофф. Легендарний голкіпер збірної Італії у 1983-му зіграв проти шведів, коли йому був 41 рік і 3 місяці.

Раніше Ібрагімович пояснив, чому він не завершив кар'єру після чемпіонства міланців у Серії А.

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