Ібрагімович став найстаршим гравцем в історії відборів чемпіонату Європи

Форвард збірної Швеції Златан Ібрагімович у матчі проти Бельгії вийшов на останні 20 хвилин гри і встановив рекорд відборів на чемпіонати Європи.

Тепер Златан найстарший гравець в рамках цих змагань – 41 рік і 172 дні.

Попередній рекорд утримував Діно Дзофф. Легендарний голкіпер збірної Італії у 1983-му зіграв проти шведів, коли йому був 41 рік і 3 місяці.

Zlatan Ibrahimović is with 41 years of age the oldest player to ever appear in a EURO qualifier match 😳🍷 pic.twitter.com/DVM8QmoJhs