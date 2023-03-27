Баварія продовжить виплачувати Нагельсманну зарплатню

Загальна сума за розрив контракту може скласи 30 млн євро

Джерело - Football Espana.

Наставник Юліан Нагельсманн продовжить отримувати зарплатню від Баварії.

Про це повідомляє Bild.

Заробітна плата 35-річного наставника складає 8-9 мільйонів євро на рік.

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Оскільки Нагельсманна було звільнено до завершення його другого сезону роботи з баварцями, то мюнхенці зобов'язані сплачувати йому зарплатню або можуть домовитися про компенсацію, яка складе близько 30 мільйонів євро.

Баварія платитиме зарплатню Нагельсманну до тих пір, поки він не очолить інший клуб.

Нагадаємо, екстренер Баварії може очолити Тоттенгем.