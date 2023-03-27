Нагельсманн - головний претендент на посаду тренера Тоттенгема

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер Баварії Юліан Нагельсманн може очолити Тоттенгем по завершенню сезону.
Про це повідомляє журналіст Іан Ейбрахамс.
Після звільнення Антоніо Конте 35-річний німець є головним претендентом на місце тренера лондонців.
До кінця травня посаду наставника "шпор" обійматиме Крістіан Стелліні.
After Antonio Conte’s departure, Christian Stellini and Ryan Mason will take charge of @SpursOfficial until the end of the season, my sources tell me Julian Nagelsmann is the favourite to be the next permanent manager pic.twitter.com/7ELgDLo9nZ— Ian Abrahams (Moose) (@BroadcastMoose) March 26, 2023
Нагадаємо, керівництво Тоттенгема прийняло рішення про розрив контракту головного тренера Антоніо Конте.