Головне
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна
Сьогодні 11:49 1373
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією
Сьогодні 09:24 5303
Мудрик обізвав уболівальника в інстаграмі після матчу проти Англії
Сьогодні 09:23 2254
Тоттенгем розірвав контракт з Конте
Сьогодні 08:37 221
Збірна Італії переграла Мальту, Португалія розгромила Люксембург: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:40 1107
Англія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 22:59 1525
Ротань: Була ідея, що Циганков у другому таймі повинен зробити результат
Вчора 22:38 577
Збірна Україна з поразки від Англії стартувала у кваліфікації Євро-2024
Вчора 20:56 652
Англія - Україна 2:0. Як це було
Вчора 20:55 12256
Сака феноменальним ударом у дев'ятку забиває другий гол у ворота Трубіна
Вчора 20:07 1772
Прямі трансляції

Нагельсманн - головний претендент на посаду тренера Тоттенгема

Сьогодні 11:40 69 0
Лондонці шукають наставника після звільнення Конте
Нагельсманн - головний претендент на посаду тренера Тоттенгема
Фото: Getty Images
#Баварія, #Нагельсманн, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Баварії Юліан Нагельсманн може очолити Тоттенгем по завершенню сезону.

Про це повідомляє журналіст Іан Ейбрахамс.

Після звільнення Антоніо Конте 35-річний німець є головним претендентом на місце тренера лондонців.

До кінця травня посаду наставника "шпор" обійматиме Крістіан Стелліні.

Нагадаємо, керівництво Тоттенгема прийняло рішення про розрив контракту головного тренера Антоніо Конте.

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - Україна 2:0. Як це було Англія - Україна 2:0. Як це було 12256
Кейн забив гол у ворота України після помилки Караваєва Кейн забив гол у ворота України після помилки Караваєва 2871
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією 5303
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 28985
УАФ – це гниль: відомий журналіст розніс збірну України за поразку від Англії УАФ – це гниль: відомий журналіст розніс збірну України за поразку від Англії 12546 3
Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 6207
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29294
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 23212
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 20013
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 32962 1
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6179
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3454