Нагельсманн - головний претендент на посаду тренера Тоттенгема

Колишній тренер Баварії Юліан Нагельсманн може очолити Тоттенгем по завершенню сезону.

Про це повідомляє журналіст Іан Ейбрахамс.

Після звільнення Антоніо Конте 35-річний німець є головним претендентом на місце тренера лондонців.

До кінця травня посаду наставника "шпор" обійматиме Крістіан Стелліні.

After Antonio Conte’s departure, Christian Stellini and Ryan Mason will take charge of ⁦@SpursOfficial⁩ until the end of the season, my sources tell me Julian Nagelsmann is the favourite to be the next permanent manager pic.twitter.com/7ELgDLo9nZ