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Роздягальня Баварії розділилася щодо рішення звільнити Нагельсманна

Сьогодні 13:25 141 0
Деякі гравці мюнхенців підтримували Нагельсманна
Роздягальня Баварії розділилася щодо рішення звільнити Нагельсманна
#Баварія, #Нагельсманн

Джерело - Чемпіон.

Футболісти Баварії по-різному відносилися до колишнього головного тренера команди Юліана Нагельсманна.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Мануель Ноєр та Свен Ульрайх були проти спеціаліста через звільнення багаторічного тренера воротарів Тоні Тапаловича.

Серж Гнабрі, Лерой Сане, Джамал Мусіала та Жоау Канселу просто не були фанатами наставника, Томас Мюллер тримав нейтральну позицію.

Найбільше у роздягальні тренера підтримували Йозуа Кімміх та Леон Горецка, також Нагельсманн симпатизував Маттейсу де Лігту, Дайо Упамекано та Бенжамену Павару.

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