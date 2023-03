Роздягальня Баварії розділилася щодо рішення звільнити Нагельсманна

Футболісти Баварії по-різному відносилися до колишнього головного тренера команди Юліана Нагельсманна.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Мануель Ноєр та Свен Ульрайх були проти спеціаліста через звільнення багаторічного тренера воротарів Тоні Тапаловича.

Серж Гнабрі, Лерой Сане, Джамал Мусіала та Жоау Канселу просто не були фанатами наставника, Томас Мюллер тримав нейтральну позицію.

Найбільше у роздягальні тренера підтримували Йозуа Кімміх та Леон Горецка, також Нагельсманн симпатизував Маттейсу де Лігту, Дайо Упамекано та Бенжамену Павару.

Kimmich and Goretzka were Nagelsmann's biggest supporters in the dressing room. Players like de Ligt, Upamecano and Pavard also were Nagelsmann fans