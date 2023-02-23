Головний тренер Інтер Маямі Філ Невілл хотів би бачити в команді нападника Ліонеля Мессі.

Про це розповів RMC Sport.

"Гадаю, що це все виходить далеко за межі "Інтер Маямі". Я думаю, це буде важливо для всієї МЛС. Напевно, це стало б найбільшим трансфером за всю історію американського спорту. Якщо Мессі приїде сюди, то життя зміниться. Все буде по-іншому. Навіть деревам біля бази доведеться стати вищими. Нашій охороні доведеться стати більш пильною".