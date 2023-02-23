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Невілл: Прихід Мессі буде важливий для всієї МЛС

Сьогодні 13:21 285 0
Тренер Інтер Маямі хотів би запросити Мессі в команду
Невілл: Прихід Мессі буде важливий для всієї МЛС
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі, #Філ Невілл

Джерело - RMC Sport.

Головний тренер Інтер Маямі Філ Невілл хотів би бачити в команді нападника Ліонеля Мессі.

Про це розповів RMC Sport.

"Гадаю, що це все виходить далеко за межі "Інтер Маямі". Я думаю, це буде важливо для всієї МЛС. Напевно, це стало б найбільшим трансфером за всю історію американського спорту. Якщо Мессі приїде сюди, то життя зміниться. Все буде по-іншому. Навіть деревам біля бази доведеться стати вищими. Нашій охороні доведеться стати більш пильною".

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"Гравцям доведеться змінити шлях, яким вони йдуть на стадіон. Готелі, в яких ми зупиняємось, можливо, доведеться змінити. Втім, можливо, ми й мріємо стати саме такими", - сказав Невілл.

Нагадаємо, ПСЖ готовий відпустити Мессі.

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