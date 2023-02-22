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Мессі обговорює можливе повернення у Барселону

Сьогодні 12:10 259 0
Мессі може повернутися у Барселону
Мессі обговорює можливе повернення у Барселону
Фото - gettyimages
#Барселона, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - tribuna.com.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі та його оточення спілкуються з представниками Барселони стосовно можливого повернення гравця у клуб.

Про це повідомляє Жерар Ромеро.

"І Мессі, і його батько, і оточення футболіста роблять кроки до повернення. Хорхе Мессі спілкується з Жоаном Лапортою, а сам Мессі постійно спілкується з Хаві.

Я не кажу, що Мессі збирається повернутися, але позиції зближуються, це можливість, у яку ніхто до цього не вірив.

Серджі Бускетс та Жорді Альба готові залишитися та суттєво знизити свою зарплатню, щоб аргентинець міг повернутися у команду", — сказав Ромеро.

Раніше повідомлялося, що Хорхе Мессі відвідав Барселону після невдалих перемовин з ПСЖ.

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