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Бейл: Промова головного тренера у перерві змінила ситуацію

Сьогодні 09:40 144 0
Гарет Бейл прокоментував результат матчу з США
Бейл: Промова головного тренера у перерві змінила ситуацію
Фото - gettyimages
#Гарет Бейл

Джерело - sport.ua.

Тренер збірної Вельсу у перерві матчу з США зміг правильно налаштувати команду на другу половину гри.

Про це розповів півзахисник Вельсу Гарет Бейл.

"Чесно кажучи, перший тайм був не дуже вдалим – вони грали справді добре, а ми погано. Але чудова промова головного тренера у перерві змінила ситуацію, хлопці вийшли битися і змінили хід гри, виявили характер, як ми це зробили на Євро. Тепер ми йдемо далі.

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Чи сумнівався я з приводу виконання пенальті? Жодних сумнівів не було. Відчував, що я мав зробити крок уперед і зробив це. Дуже радий, що забив. У другому таймі наша гра була фантастичною, тому ми маємо велику впевненість. Ми маємо боротися за свою країну, як завжди. Ми йдемо далі", - заявив Бейл.

25 листопада збірна Вельсу зіграє з Іраном.

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