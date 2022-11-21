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США - Вельс 1:1: огляд матчу

Вчора 23:57 188 0
На гол Веа відповів Бейл
США - Вельс 1:1: огляд матчу
#Вельс, #США, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи В чемпіонату світу-2022 з футболу збірна США зіграла внічию з Вельсом.

Нагадаємо, що в іншому матчу групи В збірна Англії розгромила Іран (6:2). То ж після першого туру у групі В лідирує збірна Англії. 

У другому турі чемпіонату світу, 25 листопада, збірна Англії зіграє з США, а Вельс - з Іраном.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група В, 1 тур
21 листопада, 2022 рік

США - Вельс 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Веа, 1:1 - 82 Бейл (пен)

США: Тернер, Дест (Єдлін, 74), Рім, Циммерман, Робінсон, Маккенні (Ааронсон, 66), Адамс, Муса (Акоста, 74), Пулішич, Веа (Морріс, 88), Саргент (Райт, 74).

Вельс: Геннессі, Мефам, Родон, Б. Девіс, Робертс, Ампаду (Моррелл, 90+5), Ремзі, Н. Вілліамс (Б. Джонсон, 78), Вілсон (Сорба, 90+2), Бейл, Джеймс (К. Мур, 46).

Попередження: Дест, 11; Маккенні, 13; Рім, 51 - Бейл, 40; Мефам, 45+2.

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