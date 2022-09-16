Луческу про скасований гол Буяльського: Навіть ВАР припускається помилок

Динамо програло АЕК Ларнці в 2 турі групового етапу Ліги Європи (0:1) через психологічний стан.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Ми домінували на полі, особливо в другому таймі, та загалом провели хороший матч. Доходили до зони завершення, проте не могли провести останній пас. Наші помилки лежать не в технічній чи тактичній площині, а випливають лише з психологічного стану. Через це ми погано почали матч, пропустили швидкий гол і дали Ларнаці можливість оборонятися та контратакувати решту поєдинку".

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"Шкода, що наш гол не був зарахований, адже, наскільки я бачив, офсайду в цьому моменті не було. Навіть ВАР припускається помилок. У складній ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, нам потрібна була перемога, і ми намагалися зробити для цього все, що могли", - сказав Луческу.