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Динамо - АЕК Ларнака 0:1: огляд матчу

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Динамо - АЕК Ларнака 0:1: огляд матчу
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо несподівано програло кіпрському АЕКу з Ларнаки в 2 турі Ліги Європи.

Єдиний і переможний гол на на 8-й хвилині шикарним ударом зі штрафного забив Дюрчо. Зазначимо, що головний арбітр матчу Якоб Кехлет за допомогою VAR скасував гол Віталія Буяльського на 29-й хвилині через офсайд Владислава Дубінчака.

Відеоогляд

Ліга Європи 2022/23
2 тур, Група В
15 вересня

Динамо - АЕК Ларнака 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 8 Дюрчо

Динамо: Бойко, Дубінчак, Сирота, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 67), Сидорчук, Андрієвський (Шепелєв, 68), Буяльський, Кабаєв (Ванат, 84), Циганков, Гармаш (Бєсєдін, 46).

АЕК Ларнака: Пірич, Гарсія, Томович, Мілічевич, Кіпрос, Мамас (Ойер, 64), Понс (Наум, 74), Альтман, Трічковскі (Густаву, 64), Дьюрчо (Енглезу, 77), Олатунджи (Лопеш, 73).

Попередження: Андрієвський (35), Сидорчук (76) – Гарсія (42), Мамас (44), Понс (63), Пірич (83)

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