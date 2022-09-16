Динамо після двох турів посідає останнє місце в групі B Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Після поразки (0:1) в другому турі Ліги Європи від АЕКа київське Динамо опустилося на останню четверту сходинку в групі B.
У підопічних Луческу 0 очок. У першому турі Динамо в гостях поступилося Ферербахче (2:1).
Лідирують у групі з абсолютними однаковими показниками Фенербахче та Ренн, у яких по 4 очки. В очному поєдинку турки та французи розписали бойову нічию (2:2). АЕК посідає третє місце з трьома заліковими балами.
Турнірна таблиця групи B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Фенербахче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|2
|Ренн
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|3
|АЕК Ларнака
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|4
|Динамо Київ
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
У 3 турі, який відбудеться 6 жовтня, Динамо прийматиме Ренн, а Фенербахче - АЕК.