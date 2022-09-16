Динамо після двох турів посідає останнє місце в групі B Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Після поразки (0:1) в другому турі Ліги Європи від АЕКа київське Динамо опустилося на останню четверту сходинку в групі B.

У підопічних Луческу 0 очок. У першому турі Динамо в гостях поступилося Ферербахче (2:1).

Лідирують у групі з абсолютними однаковими показниками Фенербахче та Ренн, у яких по 4 очки. В очному поєдинку турки та французи розписали бойову нічию (2:2). АЕК посідає третє місце з трьома заліковими балами.

Турнірна таблиця групи B

М Команда І В Н П Г О 1 Фенербахче 2 1 1 0 4-3 4 2 Ренн 2 1 1 0 4-3 4 3 АЕК Ларнака 2 1 0 1 2-3 3 4 Динамо Київ 2 0 0 2 1-3 0

У 3 турі, який відбудеться 6 жовтня, Динамо прийматиме Ренн, а Фенербахче - АЕК.