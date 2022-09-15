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Динамо поступилось АЕКу у 2 турі Ліги Європи

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Динамо поступилось АЕКу у 2 турі Ліги Європи
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

Динамо у матчі другого туру Ліги Європи-2022/23 поступилось кіпріотському клубу АЕК Ларнака. 

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь клубу з Кіпру.

Ліга Європи 2022/23
2 тур, Група В
15 вересня

Динамо - АЕК Ларнака 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Дюрчо

Динамо: Бойко, Дубінчак, Сирота, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 67), Сидорчук, Андрієвський (Шепелєв, 68), Буяльський, Кабаєв (Ванат, 84), Циганков, Гармаш (Бєсєдін, 46).

АЕК Ларнака: Пірич, Гарсія, Томович, Мілічевич, Кіпрос, Мамас (Ойер, 64), Понс (Наум, 74), Альтман, Трічковскі (Густаву, 64), Дьюрчо (Енглезу, 77), Олатунджи (Лопеш, 73).

Попередження: Андрієвський (35), Сидорчук (76) – Гарсія (42), Мамас (44), Понс (63), Пірич (83)

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