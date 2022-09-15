Динамо поступилось АЕКу у 2 турі Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Динамо у матчі другого туру Ліги Європи-2022/23 поступилось кіпріотському клубу АЕК Ларнака.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь клубу з Кіпру.
Ліга Європи 2022/23
2 тур, Група В
15 вересня
Динамо - АЕК Ларнака 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Дюрчо
Динамо: Бойко, Дубінчак, Сирота, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 67), Сидорчук, Андрієвський (Шепелєв, 68), Буяльський, Кабаєв (Ванат, 84), Циганков, Гармаш (Бєсєдін, 46).
АЕК Ларнака: Пірич, Гарсія, Томович, Мілічевич, Кіпрос, Мамас (Ойер, 64), Понс (Наум, 74), Альтман, Трічковскі (Густаву, 64), Дьюрчо (Енглезу, 77), Олатунджи (Лопеш, 73).
Попередження: Андрієвський (35), Сидорчук (76) – Гарсія (42), Мамас (44), Понс (63), Пірич (83)