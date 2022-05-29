Анчелотті: Думаю, Реал заслуговує бути чемпіоном

Італійський фахівець прокоментував перемогу в фіналі ЛЧ

Джерело - УЄФА.

Мадридський Реал мав труднощі на шляху до тріумфу в фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (0:1).

Про це заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Це найважчий титул, який я коли-небудь вигравав. Команда продовжувала битися в умовах, коли ніхто не вірив нашу перемогу. Думаю, заслуговуємо бути чемпіонами. Реал мав труднощі, але ніколи не здавався".

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"З Реалом легше вигравати Лігу чемпіонів, ніж з іншими. Я повернувся в Мадрид та в нас видався незабутній сезон. Я не помічав жодних хвилювань футболістів перед матчем. Вони всі були дуже впевнені. Це важко - виграти 8 фіналів підряд", - сказав Анчелотті

Нагадаємо, Лунін став третім українцем, який виграв Лігу чемпіонів.