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Реал Луніна здолав Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:32 546 0
Українець увесь фінальний матч провів на лаві запасних
Реал Луніна здолав Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів
#Андрій Лунін, #Ліверпуль, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років англійський Ліверпуль протистояв іспанському Реалу. 

Мадридський клуб святкував перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Вінісіус Жуніор, який з передачі Вальверде відзначився на 59-ій хвилині зустрічі. Відзначимо, що наприкінці першого тайму арбітри після перегляду VAR відмінили забитий гол нападника Реала Бензема. В останній 10-тихвилині Салах міг зрівняти рахунок, але голкіпера суперника Куртуа потягнув два удари єгиптянина.

Український голкіпер Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала.

Ліга чемпіонів
Фінал, 28 травня

Ліверпуль - Реал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 59 Вінісіус

Ліверпуль: Аліссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Тьяго (Фірміно 77), Фабіньйо, Гендерсон (Кейта 77), Діас (Жота 65), Мане, Салах

Реал: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Модрич (Себальос 90), Каземіро, Кроос, Вальверде (Камавінга 86), Бензема, Вінісіус (Родріго 90+3)

Попередження: Фабіньйо 62

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