Реал Луніна здолав Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років англійський Ліверпуль протистояв іспанському Реалу.
Мадридський клуб святкував перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Вінісіус Жуніор, який з передачі Вальверде відзначився на 59-ій хвилині зустрічі. Відзначимо, що наприкінці першого тайму арбітри після перегляду VAR відмінили забитий гол нападника Реала Бензема. В останній 10-тихвилині Салах міг зрівняти рахунок, але голкіпера суперника Куртуа потягнув два удари єгиптянина.
Український голкіпер Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала.
Ліверпуль - Реал 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 59 Вінісіус
Ліверпуль: Аліссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Тьяго (Фірміно 77), Фабіньйо, Гендерсон (Кейта 77), Діас (Жота 65), Мане, Салах
Реал: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді, Модрич (Себальос 90), Каземіро, Кроос, Вальверде (Камавінга 86), Бензема, Вінісіус (Родріго 90+3)
Попередження: Фабіньйо 62