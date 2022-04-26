Італієць висунув свої вимоги паризькому клубу

Джерело - RMC Sport.

Стало відомо, які вимоги головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте висуває ПСЖ.

Про це повідомляє RMC Sport.

Італієць, який зараз отримує у Тоттенгемі близько 17 мільйонів євро на рік, хоче заробляти в ПСЖ близько 30 млн.

Антоніо хоче отримати повний контроль над усіма сторонами життя клубу та працювати лише з тими, кого вибере сам.

Зазначається, що парижани ще не спілкувалися із Конте безпосередньо.

Контракт Конте з Тоттенгемом діє до 2023 року.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ звільняє Почеттіно та хоче запросити Конте або Зідана.