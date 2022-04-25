ПСЖ звільняє Почеттіно та хоче запросити Конте або Зідана

Парижани вже завершують процес звільнення 50-річного аргентинця

Джерело - The Times.

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно покине свою посаду в кінці сезону.

Про це повідомляє The Times.

Парижани вже завершують процес звільнення 50-річного аргентинця. Причина – невдалий виступ у ЛЧ, з якої ПСЖ вилетів на стадії 1/8 фіналу. Почеттіно та штаб отримають майже 15 млн євро компенсації.

Основний кандидат на заміну - Зінедін Зідан. Проте французький фахівець сподівається очолити збірну Франції після Дідьє Дешама.

Також ПСЖ у курсі, що Антоніо Конте зацікавлений у роботі в клубі. У нього ще рік контракту з Тоттенгемом, але італієць хоче гарантії, що лондонці підсилять його команду, щоб претендувати на ТОП-4. Якщо цього не буде – він готовий піти.

Якщо Конте звільнить місце в Тоттенгемі, туди може повернутися Почеттіно. Також ним цікавиться Ньюкасл.

Нагадаємо, гравці ПСЖ яскраво відзначили чемпіонство у Лізі 1.