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Суркіс: Динамо почало допомагати з перших днів війни

Сьогодні 13:18 187 0
Президент киян розповів
Суркіс: Динамо почало допомагати з перших днів війни
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Київське Динамо всіляко допомагає Україні задля перемоги у війні з росією.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

"Ми почали допомагати з перших днів війни. Спочатку це було фінансування столичних лікарень та облаштування дітей-біженців у західній частині України. Наш клуб та наша сім’я фінансово підтримують усі можливі напрямки: ми фінансуємо гуманітарні, медичні, оборонні, будівельні програми", - заявив функціонер.

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"Допомогли нашим паралімпійцям, фінансово підтримали придбання та ввезення 200 тонн гуманітарної допомоги до різних населених пунктів Київської, Чернігівської та Харківської областей".

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"Динамо перераховує гроші лікарням, територіальним громадам, різним гуманітарним центрам та підрозділам ЗСУ. З початку війни ми нікому не відмовили – всі, хто звернувся до нас за допомогою, отримали необхідні фінансові кошти. Це триватиме стільки, скільки потрібно для країни та для перемоги України", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, делегація київського Динамо залишила Румунію.

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