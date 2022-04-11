Київське Динамо всіляко допомагає Україні задля перемоги у війні з росією.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

"Ми почали допомагати з перших днів війни. Спочатку це було фінансування столичних лікарень та облаштування дітей-біженців у західній частині України. Наш клуб та наша сім’я фінансово підтримують усі можливі напрямки: ми фінансуємо гуманітарні, медичні, оборонні, будівельні програми", - заявив функціонер.

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"Динамо перераховує гроші лікарням, територіальним громадам, різним гуманітарним центрам та підрозділам ЗСУ. З початку війни ми нікому не відмовили – всі, хто звернувся до нас за допомогою, отримали необхідні фінансові кошти. Це триватиме стільки, скільки потрібно для країни та для перемоги України", - сказав Суркіс.