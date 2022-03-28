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Суркіси профінансували перебування українських паралімпійців у реабілітаційному центрі

Сьогодні 18:34 48 0
Суркіси профінансували перебування українських паралімпійців у реабілітаційному центрі

Президент Динамо Ігор Суркіс та його брат Григорій допомогли українським паралімпійцям у Західному реабілітаційно-спортивному центрі на Львівщині.

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

"Від імені Національної паралімпійської збірної України, яка виборола феноменальну перемогу на Зимових Паралімпійських іграх в Пекіні, членів їхніх сімей, людей з інвалідністю, дітей та громадян поважного віку, які знайшли прихисток і допомогу на зимовій паралімпійській базі Національного комітету спорту інвалідів України висловлюємо щиру подяку братам Суркісам за своєчасну дуже значиму матеріальну допомогу на забезпечення діяльності Центру".

"Цей матеріальний внесок певним чином дозволить врятувати загал українських паралімпійців та їхніх сімей, переселенців з інвалідністю та інших представників соціально незахищених верств населення з різних постраждалих міст і населених пунктів України від бомбардувань і вбивств, які принесла нам військова агресія рф. Миру і здоров’я всім нам!", - йдеться у заяві.

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