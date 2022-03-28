Суркіси профінансували перебування українських паралімпійців у реабілітаційному центрі

Президент Динамо Ігор Суркіс та його брат Григорій допомогли українським паралімпійцям у Західному реабілітаційно-спортивному центрі на Львівщині.

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

"Від імені Національної паралімпійської збірної України, яка виборола феноменальну перемогу на Зимових Паралімпійських іграх в Пекіні, членів їхніх сімей, людей з інвалідністю, дітей та громадян поважного віку, які знайшли прихисток і допомогу на зимовій паралімпійській базі Національного комітету спорту інвалідів України висловлюємо щиру подяку братам Суркісам за своєчасну дуже значиму матеріальну допомогу на забезпечення діяльності Центру".