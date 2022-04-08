Луческу зустрівся з Суркісом у Румунії

Сторони обговорили майбутнє Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу та президент киян Ігор Суркіс провели зустріч в Румунії с приводу майбутнього столичного клубу.

Про це повідомляє Prosport.ro.

Окрім керманича та президента на зустрічі були також працівники клубу та агент Аркадій Запорожану.

В підсумку, сторони дійшли до того, що Суркіс продовжить фінансування клубу, а сам румунський фахівець отримує повну довіру від керівництва клубу.

Нагадаємо, Динамо зіграє благодійний матч проти колишнього клубу Луческу.