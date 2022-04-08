Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 00:08 42225
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Сьогодні 15:43 1982
Горуна продав медаль Олімпіади на благодійному аукціоні
Сьогодні 14:27 133
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Чарльстоні
Сьогодні 08:25 313 1
Горуна: Нацисти в Україні - марвелівські супергерої, їх не існує
Вчора 23:25 480
Тимощенко закликав виключити росіян зі складу міжнародних олімпійських федерацій
Вчора 22:25 311
Стуй - росіянам: Ви мерзенні тварюки, готові вбити за телевізор
Вчора 22:09 586
росію виключили із Ради ООН з прав людини
Вчора 20:24 528
Сестер Музичук виключать з президії Львівської обласної федерації шахів
Вчора 20:10 23424 3
Загинув учасник першої збірної України на Іграх Нескорених
Вчора 18:25 1120
Прямі трансляції

Луческу зустрівся з Суркісом у Румунії

Сьогодні 14:14 257 0
Сторони обговорили майбутнє Динамо
Луческу зустрівся з Суркісом у Румунії
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Ігор Суркіс

Джерело - football.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу та президент киян Ігор Суркіс провели зустріч в Румунії с приводу майбутнього столичного клубу.

Про це повідомляє Prosport.ro.

Окрім керманича та президента на зустрічі були також працівники клубу та агент Аркадій Запорожану.

В підсумку, сторони дійшли до того, що Суркіс продовжить фінансування клубу, а сам румунський фахівець отримує повну довіру від керівництва клубу.

Нагадаємо, Динамо зіграє благодійний матч проти колишнього клубу Луческу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Російський канал злякався появи української символіки на матчі команди Ярмоленка Російський канал злякався появи української символіки на матчі команди Ярмоленка 2537
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 42225
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 1982
Сестер Музичук виключать з президії Львівської обласної федерації шахів Сестер Музичук виключать з президії Львівської обласної федерації шахів 23424 3
Клоун дня. дон-дон кадиров не зміг влучити в баскетбольний кошик із безлічі спроб Клоун дня. дон-дон кадиров не зміг влучити в баскетбольний кошик із безлічі спроб 13350
Чотири російські клуби подали документи на отримання ліцензії УЄФА для виступів в єврокубках Чотири російські клуби подали документи на отримання ліцензії УЄФА для виступів в єврокубках 2323
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 84294
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12014
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 27343 2
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13730
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9403 3
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 19821