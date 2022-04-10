Делегація київського Динамо залишила Румунію

Біло-сині проведуть два матчі, після чого повернуться до Бухареста

Сьогодні, 10 квітня, вранці делегація київського Динамо на чолі з головним тренером першої команди Мірчею Луческу покинула Румунію, де біло-сині знаходилися останнім часом, проводячи тренувальний процес.

Про це повідомляє Digi Sport.

Динамо взяло курс на Польщу, де 12 квітня проведе товариський матч із благодійною метою проти Легії. Потім очікується, що кияни вирушать до Туреччини, де у них заплановано спаринг із Галатасараєм.

Після двох благодійних матчів Динамо планує повернутися до Румунії на матч проти Стяуа.

Крім того, на 26 квітня Динамо запланувало спаринг проти дортмундської Боруссії, а на 28 квітня - проти загребського Динамо.