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Суркіс відреагував на вивезення 17 млн доларів з України

Сьогодні 21:54 116 0
Ігор Суркіс прокоментував звинувачення у вивезенні готівки з України
Суркіс відреагував на вивезення 17 млн доларів з України
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Президент Динамо Ігор  Суркіс спростував вивезення великої суми готівки з України.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба київського клубу.

"Оприлюднена на окремих інтернет-ресурсах інформація про нібито вивезення за межі України Ігорем Суркісом, Григорієм Суркісом або кимось з їхньої родини будь-якої суми готівки не відповідає дійсності та є брехнею.

На сьогодні, за дорученням Ігоря Суркіса, його українськими та угорськими юристами направлені офіційні запити до митних органів Угорщини для спростування "готівкових" брехливих фейків.

При нагоді інформуємо, що з перших днів війни сім’я Суркіс разом із багатьма іншими небайдужими співгромадянами направляє всі власні ресурси та кошти для підтримки Збройних сил України, волонтерського руху, лікарень із пораненими бійцями та тих, хто найбільше потребує допомоги.

Тому зазначена вище інформація є не лише неправдивою, а й образливою з огляду на гідну громадянську позицію, що займає сім’я Суркіс", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ДБР розслідує виїзд Суркісів з України.

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