Джерело - Трибуна.
Металіст хоче зіграти в 1/4 фіналу Кубку України проти Динамо або Шахтаря.
Про це заявив віцепрезидент харківського клубу Євген Красніков.
"Найважливіше це вийти в Прем'єр-лігу. Це завдання №1, яке поставив президент, і все робитимемо для цього. Кубок теж ніхто не списує – чим далі ми пройдемо, тим буде цікавіше харківським уболівальникам", - заявив функціонер.
Актуально: Форвард Металіста готовий перейти у Шахтар
"Хотілося б, звісно, щоб до Харкова приїхав один із лідерів українського футболу – чемпіон України Динамо або срібний призер Шахтар. Ось ці 2 команди хотілося б, але жереб... Завдання виграти Кубок немає, але бажання велике є", – сказав Красніков.
Нагадаємо, визначились усі 8 учасників 1/4 фіналу Кубка України.