Віцепрезидент Металіста розповів про завдання команди на другу частину сезону

Джерело - Трибуна.

Металіст хоче зіграти в 1/4 фіналу Кубку України проти Динамо або Шахтаря.

Про це заявив віцепрезидент харківського клубу Євген Красніков.

"Найважливіше це вийти в Прем'єр-лігу. Це завдання №1, яке поставив президент, і все робитимемо для цього. Кубок теж ніхто не списує – чим далі ми пройдемо, тим буде цікавіше харківським уболівальникам", - заявив функціонер.

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"Хотілося б, звісно, щоб до Харкова приїхав один із лідерів українського футболу – чемпіон України Динамо або срібний призер Шахтар. Ось ці 2 команди хотілося б, але жереб... Завдання виграти Кубок немає, але бажання велике є", – сказав Красніков.

Нагадаємо, визначились усі 8 учасників 1/4 фіналу Кубка України.