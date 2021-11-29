Форвард Металіста готовий перейти у Шахтар

Нападник Металіста Матеус Пейшото не проти спробувати свої сили у Шахтарі.

Про це розповів сам футболіст в ефірі телеканалу Футбол.

"Чув про інтерес Шахтаря до моєї скромної персони. Безперечно, мені приємно було читати, що я зацікавив таку команду європейського рівня, як Шахтар. Але зараз я – гравець Металіста і маю приносити користь цьому клубу.

Рішення про мою долю ухвалять Олександр Ярославський та Євген Красніков. Я ж тільки радий грати за таку команду, як Шахтар", – розповів Пейшото.