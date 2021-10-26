Лідера Олександрії прооперували в Італії

Гравець переніс операцію на коліні

У вівторок, 26 жовтня, український півзахисник Олександрії Кирило Ковалець був прооперований після травми коліна, яку він отримав у матчі з Ворсклою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

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Операція була проведена в Римі в клініці Villa Stuart.

"Почуваю себе чудово. Операція, за словами професора, який її проводив, пройшла успішно. Вже сьогодні я почав робити спеціальні вправи — було два тренування по годині. За п'ятнадцять днів мають зняти шви й продовжимо приводити м'язи в тонус. Я вже писав це у своєму інстаграмі, але ще раз хочу щиро подякувати усім, хто був і залишається зі мною поруч у цей непростий період — президенту нашого клубу Сергію Анатолійовичу Кузьменку, кожному тренеру, гравцю нашої команди, персоналу, медикам, працівникам бази, стадіону, водіям, уболівальникам. Ця підтримка безцінна. Особливу й неповторну подяку я висловлюю своїй дружині, без неї пережити все це було б набагато складніше. Вони з синочками — моя опора та сенс життя. Я її дуже кохаю!", — розповів Ковалець.

Раніше, в Олександрії назвали терміни відновлення Ковальця.