В Олександрії назвали терміни відновлення Ковальця

Гравець не зіграє у цьому році

Відновлення ключового півзахисника Олександрії Кирила Ковальця після травми коліна займе від 4-х до 6-ти місяців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

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"Кирило Ковалець наразі перебуває в лікарні в Італії, де сьогодні його мають прооперувати. Відновлюванні післяопераційні процедури Кирило проходитиме в тій самій лікарні, а на реабілітацію вже повернеться до нас. Загальний строк відновлення складе приблизно від чотирьох до шести місяців", - йдеться в повідомленні.

Також, клуб повідомив про серйозну травму коліна захисника Тимура Стецькова, а також про відновлення Володимира Одарюка і Сергія Гриня.