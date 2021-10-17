Стали відомі деталі жахливої травми Ковальця

Гравець надовго залишиться без футболу

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець пропустить щонайменше шість місяців через травму отриману у матчі проти Ворскли.

Про це розповів спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

У середині першого тайму Ковалець після боротьби із суперником невдало приземлився на ногу, вивернувши коліно в інший бік. Футболісту довелося покидати поле на ношах.