Стали відомі деталі жахливої травми Ковальця

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець пропустить щонайменше шість місяців через травму отриману у матчі проти Ворскли.
Про це розповів спортивний лікар Дмитро Бабелюк.
У середині першого тайму Ковалець після боротьби із суперником невдало приземлився на ногу, вивернувши коліно в інший бік. Футболісту довелося покидати поле на ношах.
"У Кирила Ковальця, скоріш за все, розрив передньої хрестоподібної зв‘язки. Механізм травми на 99% вказує саме на це ушкодження. Невдале приземлення, вальгусне відхилення в колінному суглобі. Абсолютно типовий механізм для розриву ПХЗ. Золотий стандарт лікування – оперативне втручання з метою пластики зв'язки. Відновлення 6-8 місяців", – розповів Бабелюк.