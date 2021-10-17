 Стали відомі деталі жахливої травми Ковальця | Футбол | Champion.com.ua
Шелестюк нокаутом переміг Еспану
Сьогодні 07:22 2685 3
УПЛ. Олександрія - Ворскла 1:2. Огляд матчу
Сьогодні 22:42 145
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі
Сьогодні 22:42 7685
УПЛ. Олександрія у меншості поступилася Ворсклі в 11 турі
Сьогодні 21:27 272
УПЛ. Минай та Десна не виявили сильнішого в 11 турі
Сьогодні 15:58 487
Spirit з українцями в складі вийшли до гранд-фіналу TI
Сьогодні 13:41 237
Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:36 3064
Гарсія зазнав сенсаційної поразки від Мартіна
Сьогодні 08:28 1128
Шелестюк - Еспана: відео нокауту
Сьогодні 07:36 3453
УПЛ. Дніпро-1 - Колос 2:0. Огляд матчу
Вчора 22:44 835
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі Максим Буйдин
Сьогодні 22:42 7683
У Росії відбулась масова бійка між футболістами під час матчу
У Росії відбулась масова бійка між футболістами під час матчу Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:52 363
У Нідерландах під час матчу обвалилась трибуна з уболівальниками
У Нідерландах під час матчу обвалилась трибуна з уболівальниками Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:47 502
Росіяни влаштували рубку в октагоні, один втратив свідомість
Росіяни влаштували рубку в октагоні, один втратив свідомість Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:56 1172
Моурінью і Мак-Грегор випили віскі та душевно провели час
Моурінью і Мак-Грегор випили віскі та душевно провели час Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:23 427
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:45 Футбол Марсель розібрався з Лор’яном у 10 турі Ліги 1 53
23:41 Футбол Ювентус переграв Рому у 8 турі Серії А 82
23:31 Футбол Мудрик: Шахтар планує обіграти Реал 127
23:12 Футбол Евертон - Вест Гем 0:1. Огляд матчу 207
22:56 Гандбол Одеса вилетіла з Кубка ЄГФ 134
22:42 Футбол УПЛ. Олександрія - Ворскла 1:2. Огляд матчу 145
22:42 Блог 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 7685
22:23 Кіберспорт Team Spirit із двома українцями став чемпіоном The International 10 255
22:11 Футбол УПЛ. Олександрія - Ворскла 1:2. Відео голів 254
21:51 Футбол Вільярреал поступився Осасуні у 9 турі Ла-Ліги 165
21:37 Футбол Стали відомі деталі жахливої травми Ковальця 1106
21:27 Футбол УПЛ. Олександрія у меншості поступилася Ворсклі в 11 турі 272
21:16 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Шахтар - Реал: онлайн-трансляція. LIVE 1658
21:11 Футбол Радченко: У Петракова ми виходили не в футбол грати, а боротися 548
21:10 Футбол Наполі дотиснув Торіно та повернув перше місце у Серії А 206
20:54 Футбол Тоттенгем у результативному матчі обіграв Ньюкасл у 8 турі АПЛ 244
20:52 Блог У Росії відбулась масова бійка між футболістами під час матчу 364
20:47 Блог У Нідерландах під час матчу обвалилась трибуна з уболівальниками 502
20:38 Теніс Цуренко пробилася до основної сітки турніру WTA у Москві 304
20:29 Футбол Барселона - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 700
20:25 Футбол Аугсбург зіграв внічию з Армінією у 8 турі Бундесліги 191
20:11 Футбол Емполі - Аталанта 1:4. Огляд матчу 749
19:57 Футбол Монпельє у меншості переміг Ланс у 10 турі Ліги 1 214
19:56 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE 5367
19:46 Хокей. УХЛ Маріуполь знищив Дніпро у 10 турі УХЛ 306

Стали відомі деталі жахливої травми Ковальця

Сьогодні 21:37 1106 0
Гравець надовго залишиться без футболу
Стали відомі деталі жахливої травми Ковальця
#Олександрія, #Ковалець, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець пропустить щонайменше шість місяців через травму отриману у матчі проти Ворскли.

Про це розповів спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

У середині першого тайму Ковалець після боротьби із суперником невдало приземлився на ногу, вивернувши коліно в інший бік. Футболісту довелося покидати поле на ношах.

"У Кирила Ковальця, скоріш за все, розрив передньої хрестоподібної зв‘язки. Механізм травми на 99% вказує саме на це ушкодження. Невдале приземлення, вальгусне відхилення в колінному суглобі. Абсолютно типовий механізм для розриву ПХЗ. Золотий стандарт лікування – оперативне втручання з метою пластики зв'язки. Відновлення 6-8 місяців", – розповів Бабелюк.

Коментарі ()