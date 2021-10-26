Колишній гравець львівських Карпат Артем Федецький одним з варіантів продовження кар'єри мав Вердер.

Про це заявив сам ексгравець.

"Я мав один з варіантів - перехід до Вердера. Там тренером був Скрипник, який дуже хотів, щоб я перейшов до клубу. Я не тій людині, агентській, довірився.

Той агент, який звертався щодо Вердера, він мені раніше пропонував Вердер. А потім, коли були конкретні нюанси з Вердером, вийшла на мене інша людина. І я просто дав авторизацію тій людині, яка раніше до мене звернулася. І все", - заявив Федецький.