Федецький: Ахметов заплатив 500 тис доларів за перемогу над Динамо

Шахтар стимулював Карпати у матч чемпіонату України проти Динамо.

Про це розповів ексзахисник львівського клубу Артем Федецький.

"Ми грали с запорізьким Металургом, тоді ще пам’ятаю Макс Коваль стояв у воротах. Ми з Тлумаком у кімнаті. Дзвонить телефон буквально за дві години до матчу. Дивлюся: Приймальня Ріната Ахметова. Дівчинка питає: Артем, добрий день! З вами хоче поговорити Рінат Леонідович Ахметов. Ви не зайняті?. Я кажу: Звичайно, вільний.

Рінат Леонідович запитав, як справи. Він дуже футбольна людина, завжди, коли у мене були якісь проблеми, дзвонив, цікавився. Він каже: Наступний тур ви граєте з Динамо. Нам треба допомога Карпат. Знаємо, що у Львові будь-якій команді важко. Ми готові посприяти. Тоді Шахтар був на два очки попереду, але залишалося 4-5 турів і попереду матч з Динамо в Києві. Сума була 500 тисяч доларів перемога, 300 тисяч – нічия. Я хотів пожартувати, кажу: Рінат Леонідович, це за Металург?. Він посміхається: Не, за Динамо.

Після матчу я взяв 300 тисяч, Тлумак – 200 і ми поїхали ділити. Кононов сказав: Хлопці, гроші ваші - діліть. Тоді всі отримали преміальні за перемогу над Динамо", - сказав Федецький.