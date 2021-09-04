Мбаппе та Канте не потрапили до заявки збірної Франції на матч з Україною

Поєдинок відбудеться сьогодні, 4 вересня, о 21:45

Джерело - УАФ.

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам викликав 22 футболіста на матч відбору ЧС-2022 у групі D з Україною.

Про це повідомляє УАФ.

Склад збірної Франції:

Воротарі: Уго Льоріс (Тоттенгем, Англія), Майк Меньян (Лілль), Стів Манданда (Марсель).

Захисники: Люка Дінь (Евертон, Англія), Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед, Англія), Курт Зума (Вест Гем, Англія), Тео Ернандес (Мілан, Італія), Дайо Упамекано (Баварія, Німеччина), Норд Мукієле (РБ Лейпциг, Німеччина), Лео Дюбуа (Ліон), Преснель Кімпембе (ПСЖ).

Півзахисники: Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Англія), Адріан Рабйо (Ювентус, Італія), Жордан Верету (Рома, Італія), Орельєн Тчуамені (Монако), Матео Гендузі (Марсель).

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Нападники: Кінгслі Коман (Баварія, Німеччина), Антуан Грізманн, Тома Лемарр (обидва — Атлетіко, Іспанія), Антоні Марсьяль (Манчестер Юнайтед, Англія), Карім Бензема (Реал, Іспанія), Мусса Діабі (Баєр, Німеччина).

У складі збірної Франції 11 змін порівняно з матчем проти України в Сен-Дені

Попереду відсутні такі зірки, як Кіліан Мбаппе, Олів'є Жиру, Віссам Бен-Єддер та Усман Дембеле.

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У півзахисті французи недорахувалися Н’Голо Канте та Мусси Сіссоко.

Серед захисників немає Люки Ернандеса, Клемана Лангле, Ферлана Менді та Бенжамена Павара. Відсутній також голкіпер Альфонс Ареоля з Фулгему.

Нагадаємо, Харатін не потрапив до заявки збірної України на матч з Францією.