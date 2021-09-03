Україна - Франція: анонс і прогноз матчу відбору до ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у матчі п'ятого туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 зіграє проти збірної Франції. Поєдинок відбудеться в суботу, 4 вересня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 21:45 за київським часом.

Україна

Збірна України 1 вересня провела свою першу гру під керівництвом Олександра Петракова - виїзний матч проти Казахстану завершився унічию (2:2). Синьо-жовті цим результатом значно ускладнили собі завдання поїздки на мундіаль. Україна після чотирьох матчів має в активі лише 4 набрані пункти, посідаючи 2 місце завдяки тому, що у суперників по групі D менше зіграних поєдинків на даний момент.

Наша команда напередодні матчу проти французів зазнала двох прикрих втрат. У грі не зможуть взяти участь Олександр Зінченко (перебір жовтих карток) та Віталій Буяльський (пошкодження сухожилля м'яза).

Франція

Чинні чемпіони світу після чотирьох зіграних поєдинків відбору до Катару-2022 посідають перше місце в групі, маючи в активі 8 набраних балів. 1 вересня Ле Бльо несподівано звели внічию (1:1) свій домашній матч проти збірної Боснії і Герцеговини.

До матчу проти України французи підходять із неабиякими кадровими втратами: Жуль Кунде (дискваліфікація), Н’голо Канте, Корантен Толіссо, Кіліан Мбаппе (травми) та Олів'є Жиру (позитивний тест на коронавірус). У зв'язку з цим головний тренер Дідьє Дешам довикликав до стану збірної Маттео Гендузі та Адрієна Рабйо.

Історія зустрічей

Збірні України та Франції провели між собою 11 матчів, з яких 6 виграли французи, 4 гри завершилися внічию і лише одного разу святкувала перемогу наша команда (пам'ятний київський поєдинок у плей-оф кваліфікації на ЧС-2014 - 2:0). Також незабутнім є матч відбору на Євро-2000, коли у Парижі було зафіксовано результат 0:0, але українці могли святкувати звитягу, якби Андрій Шевченко забив у моменті виходу сам на сам проти голкіпера Фаб'єна Бартеза. А попередня гра між командами у березні цього року завершилася з нічийним рахунком 1:1.

Пряма мова

Олександр Петраков (виконувач обов'язків головного тренера збірної України): очікуйте коментар у цій новині згодом.

Дідьє Дешам (головний тренер збірної Франції): очікуйте коментар у цій новині згодом.

Цифри і факти

• Андрій Ярмоленко в попередній грі провів свій сотий матч у футболці збірної України:

• Збірна України не виграла поки жодного матчу у відборі на ЧС-2022, звівши всі 4 поєдинки унічию;

• Франція - поки що єдина команда в групі D, яка знає смак перемоги;

• На Євро-2012 донецький матч групового етапу між Україною та Францією було перервано через сильну грозу, але після 40-хвилинної паузи гравці повернулися на газон Донбас Арени, який блискуче впорався з навантаженням та практично не втратив у якості.

• Збірна Франції провела 4 матчі на НСК Олімпійському, не вигравши жодного з них - 2 нічиї та 2 поразки;

• Окрім матчів проти збірної України, збірна Франції ще одного разу зіграла на НСК Олімпійському проти Швеції (на Євро-2012 - поразка 0:2);

• Збірна України зазнала найбільшої поразки у своїй історії саме від Франції у товариській грі восени 2020-го (1:7).

Орієнтовні склади

Україна: П'ятов, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Соболь, Сидорчук, Степаненко, Тимчик, Маліновський, Ярмоленко, Яремчук.

Франція: Льоріс, Дінь, Кімпембе, Варан, Дюбуа, Лемар, Погба, Верету, Коман, Грізманн, Бензема.

Прогноз букмекерів

Явним фаворитом є збірна Франції. Перемога України - 5,9, перемога Франції - 1,68, нічия - 3,98.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.