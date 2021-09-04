 Визначилася заявка збірної України на матч з Францією | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Харатін не потрапив до заявки збірної України на матч з Францією

Сьогодні 10:13 460 0
Нагадаємо, у збірної України гру проти Франції пропустить Олександр Зінченко через перебір жовтих карток
Харатін не потрапив до заявки збірної України на матч з Францією
#Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної України визначився з гравцями, які можуть зіграти у матчі відбору ЧС-2022 у групі D з Францією.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Заявка збірної України на матч з Францією (за номерами).

  АктуальноУкраїна - Франція: онлайн-трансляція

1. Денис Бойко, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Віктор Корнієнко, 18. Тарас Качараба, 19. Олександр Тимчик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Із тих футболістів, що зараз перебувають під рукою тренерського штабу, до заявки на гру проти французів не потрапив Ігор Харатін. Олександр Зінченко пропускає матч із Францією через дискваліфікацію.

Нагадаємо, Мбаппе через травму залишив розташування збірної Франції.

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