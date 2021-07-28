Керівник харківського Металіста Євген Красніков різко відреагував на зняття Альянсу з чемпіонату Першої ліги.

Про це розповів сам функціонер.

Актуально: Металісту не зарахують перемогу над Альянсом

"Це форс-мажор. Хто ж знав, що Альянс буде зніматися після 1-го туру. А що робити? Будемо грати, нічого страшного.

Що потрібно зробити, щоб уникнути подібних ситуацій в майбутньому? Крім гарантій, треба взагалі забороняти займатися футболом тим, хто так чинить. Щоб іншим не було повадно. Це ж скільки зараз людей без роботи залишиться. Треба до цього серйозно підходити, тому що сьогодні хочу, а завтра не хочу ... А це футбольний клуб, перша ліга - серйозний чемпіонат. Захотів - граю, хочу - знімаюся. Треба, щоб клуби не пропадали.

Важливо: Клуб Альянс знімається з Першої ліги

А штрафи після зняття? А кого штрафувати, якщо вони не будуть займатися футболом?" - сказав Красніков.