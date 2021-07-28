Джерело - footboom.com.
Сьогодні, 28 липня, в Липовій Долині відбулася зустріч керівництва клубу Альянс і головного тренера Юрія Ярошенка.
Про це повідомляє FootBoom.
Підсумок зустрічі досить жалюгідний для українського футболу: проект під назвою Альянс закритий, клуб знімається зі змагань.
Офіційних листів від Липоводолинського клубу на адресу ПФЛ поки не надходило.
Нагадаємо, що після поразки в стартовому турі від Металіста (0:2) президент Альянсу Сергій Демченко назвав суддівство Олександра Омельченка справжнім свавіллям та пригрозив зняти команду з чемпіонату.