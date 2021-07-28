Гравці Альянса шукають нові клуби

Сьогодні, 28 липня, в Липовій Долині відбулася зустріч керівництва клубу Альянс і головного тренера Юрія Ярошенка.

Про це повідомляє FootBoom.

Підсумок зустрічі досить жалюгідний для українського футболу: проект під назвою Альянс закритий, клуб знімається зі змагань.

Офіційних листів від Липоводолинського клубу на адресу ПФЛ поки не надходило.

Нагадаємо, що після поразки в стартовому турі від Металіста (0:2) президент Альянсу Сергій Демченко назвав суддівство Олександра Омельченка справжнім свавіллям та пригрозив зняти команду з чемпіонату.