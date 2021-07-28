Металісту не зарахують перемогу над Альянсом - президент ПФЛ

Джерело - tribuna.com.
Президент ПФЛ Олександр Каденко пояснив наслідки зняття Альянсу з Першої ліги.
Про це розповів сам функціонер.
Важливо: Клуб Альянс знімається з Першої ліги
"Ми будемо діяти згідно з регламентом змагань. Як тільки отримаємо офіційний лист від Альянсу, зберемо центральну раду і вирішимо це питання.
Результат матчу Металіста з Альянсом (2:0) не враховуватиметься. Якщо команда не відіграла 50% матчів, то ці результати не враховуються", - сказав Каденко.
Нагадаємо, що після поразки в стартовому турі від Металіста (0:2) президент Альянсу Сергій Демченко назвав суддівство Олександра Омельченка справжнім свавіллям та пригрозив зняти команду з чемпіонату.