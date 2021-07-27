Гравці Альянса шукають нові клуби через можливе зняття команди з Першої ліги

Джерело - sportarena.com.
Керівництво Альянсу дійсно розглядає варіант зняття команди з Першої ліги.
Про це повідомляє Sport Arena.
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Футболісти команди вже роздумують над пошуком нових клубів.
Вчора, 26 липня, Альянс поступився Металісту (0:2) в матчі першого туру. Команда з Липової Долини завершувала зустріч удев'ятьох через два вилучення
Після гри президент Альянсу Сергій Демченко заявив про можливе зняття команди з турніру.
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