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Це не футбол, це зґвалтування українського футболу - президент Альянса

Сьогодні 22:13 484 0
Сергій Демченко прокоментував матч проти Металіста
Це не футбол, це зґвалтування українського футболу - президент Альянса
#Металіст, #Альянс, #Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Президент Альянса Сергій Демченко різко відреагував на суддівство у матчі з Металістом.

Про це розповів сам власник клубу.

"Заяв дуже багато. Почну з подяки уболівальникам, які реально прийшли підтримати команду. Подякую гравцям, які билися до останнього. Втім, як ми бачимо – сьогодні знову було зґвалтування українського футболу. Інакше це свавілля я назвати не можу, бл**ь. Дві червоні, пенальті... Сьогодні суддівський фактор знову був "на висоті".

Я вже всі повтори передивився, тепер хай вони дивляться. Уболівальників не обдуриш. Щойно ми розмовляли з фінансовим директором. В такій ситуації вкладати у футбол... Сьогодні прийшло 5 тис вболівальників, хоча у нас, бл**ь, не такий і великий бізнес, заводів нема. А нас при 5 тис наших уболівальників тупо вбивають. Ми до такого не готові. Завтра будемо звертатися в ПФЛ і Комітет арбітрів, хай розбираються.

Зрозуміло, що бренд Металіст, вони дуже хочуть в Прем'єр-лігу. Так може не треба проводити цю Першу лігу? Хай їх відразу запускають замість Миная чи розширюють до 18 команд. І не вбивають тут інші команди. Я президент, витрачаю гроші своєї сім'ї на команду. У нас 40 чоловік працюють, 600 осіб дають свої гроші. А нас ховають при своїх фанатах.

Будемо щось вирішувати. Знімати команду після першого туру, бо це не годиться. Це не футбол, це зґвалтування українського футболу, повторюю. Якщо нічого не будемо з цим робити і, похиливши голову, казати, що у нас все добре, то нічого не зміниться. Або ми щось змінюємо і рухаємося вперед, або нічого не робимо і грузнемо в болоті. Ми в професіональному футболі третій сезон, бл**ь, але такого, ще й при домашніх трибунах, не було", – заявив Демченко.

Нагадаємо, Металіст у матчі з двома вилученнями переміг Альянс.

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