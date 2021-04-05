Аллах'яр виділив атмосферу у Зорі

Джерело - tribuna.com.
Форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш задоволений атмосферою у луганському клубі.
Про це розповів сам футболіст.
"Я не вивчив українську, але також багато місцеві гравці не говорять англійською.
Ми, іноземні футболісти, зазвичай спілкуємося англійською один з одним.
Попри це (мовний бар'єр - прим.), Всі гравці, включаючи українців, які володіють трохи англійською, знаходяться в дуже дружніх і теплих відносинах.
Доброзичлива атмосфера панує і серед персоналу, і в усьому клубі", - сказав Аллах'яр.
Нагадаємо, Фіорентина зацікавилась нападником Зорі.