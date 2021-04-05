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Аллах'яр виділив атмосферу у Зорі

Сьогодні 21:46 532 0
Аллах'яр Сайядманеш прокоментував атмосферу у Зорі
Аллах'яр виділив атмосферу у Зорі
#Аллах'яр, #Зоря

Джерело - tribuna.com.

Форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш задоволений атмосферою у луганському клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не вивчив українську, але також багато місцеві гравці не говорять англійською.

Ми, іноземні футболісти, зазвичай спілкуємося англійською один з одним.

Попри це (мовний бар'єр - прим.), Всі гравці, включаючи українців, які володіють трохи англійською, знаходяться в дуже дружніх і теплих відносинах.

Доброзичлива атмосфера панує і серед персоналу, і в усьому клубі", - сказав Аллах'яр.

Нагадаємо, Фіорентина зацікавилась нападником Зорі.

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